Путин обвинил Украину в пользовании российским газом

Об этом военный преступник сказал во время выступления на "российской энергетической неделе 2023 года".

По словам главы террористов, российским газом до сих пор пользуются в Украине. Голубое топливо якобы попадает в газопровод на российско-украинской границе и "растекается" по нему.

Владимир Путин уверен, что когда газ доходит до границы с ЕС, к нему добавляют газ украинской добычи и тогда по "бумажкам" все сходится.

"На западной границе есть хранилища и оттуда газ подается дальше. Но все равно это наш газ. И Украина им частично пользуется. Без наших объемов там ничего невозможно придумать", - заявил глава государства-террориста.