Путин обвинил Украину в пользовании российским газом
Глава террористического государства РФ Владимир Путин уверен, что Украина до сих пор пользуется российским газом
Об этом военный преступник сказал во время выступления на "российской энергетической неделе 2023 года".
По словам главы террористов, российским газом до сих пор пользуются в Украине. Голубое топливо якобы попадает в газопровод на российско-украинской границе и "растекается" по нему.
Владимир Путин уверен, что когда газ доходит до границы с ЕС, к нему добавляют газ украинской добычи и тогда по "бумажкам" все сходится.
"На западной границе есть хранилища и оттуда газ подается дальше. Но все равно это наш газ. И Украина им частично пользуется. Без наших объемов там ничего невозможно придумать", - заявил глава государства-террориста.
- 21 сентября стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" не планирует продлевать контракт на транзит газа из России по истечении срока его действия в конце 2024 года. Однако, возможно, придется учитывать потребности Европы в снабжении голубым топливом.
- 9 октября Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", отметил, что на сегодняшний день Нафтогаз накопил больший объем природного газа в подземных хранилищах, чем было запланировано правительством Украины.
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