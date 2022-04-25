Путин обвинил Украину в подготовке убийства кремлевского пропагандиста Соловьева

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Путина, ФСБ обезвредила террористическую группу, якобы связанную с Украиной, которая готовила убийство "известного тележурналиста".

"Сегодня утром органы Федеральной службы безопасности прекратили деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских журналистов", – сказал Путин во время заседания коллегии Генпрокуратуры РФ.

Он добавил, что "России известны фамилии кураторов из западных служб, прежде всего из ЦРУ США, работающих с органами безопасности Украины".

По данным ФСБ, задержаны участники организации National socialism/White power, которые планировали по заданию Киева убийство Соловьева.



Путин добавил, что страны Запада "перешли к террору — подготовке убийств наших журналистов", поскольку хотели расколоть российское общество, однако "на этом информационном поле терпят поражение".

"Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и поддержку граждан, проживающих на Донбассе", - сказал Путин.

В ФСБ сообщили, что во время обысков по адресам проживания задержанных по подозрению в подготовке покушения на Соловьева, изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств типа "коктейль Молотов", шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната, поддельные украинские паспорта, "националистическая" литература и атрибутика.

Отмечается, что "члены преступной группы дают указания на подготовку убийства Соловьева".

Сам пропагандист в эфире своего шоу "Соловьев Live" ранее заявил, что на него готовили нападение люди, относящиеся к украинским спецслужбам. А президент Украины Владимир Зеленский раньше якобы в кругу своих ближних друзей на него жаловался.