Путин обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что во время разговора Путин "обратил внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей".

Также президент РФ раскритиковал НАТО за неготовность "адекватно реагировать на обоснованные российские беспокойства, прикрываясь политикой открытых дверей Альянса".

В то же время британская сторона сообщает, что во время разговора Джонсон подчеркнул, что все страны имеют право на желание быть членами НАТО.

"В рамках политики открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право стремиться к членству в НАТО. Это право в полной мере распространяется на Украину. Он также повторил, что НАТО - оборонный союз", - говорится в сообщении.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом.