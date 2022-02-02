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Главная война с Россией Путин обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей

Путин обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей

2 февраля, 2022 среда
20:47
война с Россией

Президент России Владимир Путин в среду, 2 февраля, провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о ситуации с безопасностью на Востоке Украины и "гарантиях безопасности" РФ

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что во время разговора Путин "обратил внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей".

Также президент РФ раскритиковал НАТО за неготовность "адекватно реагировать на обоснованные российские беспокойства, прикрываясь политикой открытых дверей Альянса".

В то же время британская сторона сообщает, что во время разговора Джонсон подчеркнул, что все страны имеют право на желание быть членами НАТО.

"В рамках политики открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право стремиться к членству в НАТО. Это право в полной мере распространяется на Украину. Он также повторил, что НАТО - оборонный союз", - говорится в сообщении.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом.

  • 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дал ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что основные месседжи, изложенные в ответах Альянса на "гарантии безопасности" России, касаются помощи Украине в усилении обороны, готовности нарастить силы на Восточном фланге и тяжелых последствий для РФ в случае усиления агрессии.
  • 31 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выполнение Минских соглашений означает уничтожение Украины.

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