Путин обвинил Украину в игнорировании возможности мирного процесса по Донбассу и заявил, что силовое сдерживание - прямая угроза нацбезопасности РФ

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Еспресо.TV.



"Силовое сдерживание России - прямая угроза национальной безопасности страны, мы не можем закрывать глаза на то, как свободно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности", -заявил Путин.



Он добавил, что Россия готова обсуждать некоторые пункты в ответах США и НАТО по поводу "гарантий безопасности".

"Украинская власть отказывается соблюдать Минские договоренности и соглашения 2015 года, а также договоренности, достигнутые на более поздних саммитах в Нормандском формате, в том числе в Берлине и в Париже", - заявил президент РФ.

Путин обвинил Украину в игнорировании возможности мирно восстановить территориальную целостность через прямой диалог с так называемыми ЛДНР. Также его обвинения касались того, что Украина не вводит амнистию и местные выборы на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей и не закрепляет в законодательстве формулу Штайнмайера.

Кроме того, Путин утверждает, что в Украине "массово систематически нарушаются права человека", а также "на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоговорящего населения".

На вопрос, как Россия будет действовать дальше, Путин ответил "по плану", который, по его словам, будет складываться из реальной ситуации на местах.

"Кто может ответить, как она (ситуация, - ред.) будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы стремимся договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, для их решения дипломатическим путем. Они хорошо известны - нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры Альянса к рубежам 1997 года и неразмещение у российских границ боевых ударных комплексов", - сказал он.

Напомним, Олаф Шольц совершил визит в Украину 14 февраля, после чего уехал в Москву. Он заявил, что новое вторжение России на украинскую территорию будет стоить очень дорого. Также сообщил, что Германия выделит Украине новые финансовые кредиты, один из которых на сумму €150 млн.

Ранее 15 февраля Путин заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину после 2024 года и назвал условия.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb