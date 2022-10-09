Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста
Об этом Путин заявил на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщают пропагандистские издания.
Путин назвал подрыв Крымского моста "терактом, направленным на уничтожение критической инфраструктуры РФ".
В свою очередь, Бастрыкин заявил, что "в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали россияне, живущие за границей". По его словам, уже найдены "подозреваемые", сейчас в России открыли уголовное дело по статье "терроризм."
- Ранее появилась информация , что в понедельник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин соберет Совет Безопасности РФ.
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