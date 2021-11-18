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Путин обвинил НАТО в военной активности у российских границ и "удручающей ситуации" в отношениях

18 ноября, 2021 четверг
17:16
Мир путин

Президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в военной активности у российских границ и плохих отношениях между страной и Альянсом

Об этом президент РФ сказал на заседании коллегии МИД России.

"Удручающая ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационное настроение и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", - сказал Путин.

Президент РФ обвинил НАТО в том, что Альянс сломал "все механизмы диалога".

Также он подчеркнул, что на военную активность Россия будет отвечать.

"На военную активность НАТО по периметру наших границ мы будем адекватно реагировать", - сказал Путин.

  • Владимир Путин подписал указ о признании сертификатов происхождения товаров, производимых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он поручил приравнять их к российским товарам.

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