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Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках"

30 сентября, 2022 пятница
16:51
война с Россией

Президент РФ обвинил "англосаксов" в том, что они "организовали" взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"

Об этом он заявил во время своего обращения в Кремле.

"Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры", - сказал он.

Кроме того, Путин также заявил, что Вашингтон требует от Евросоюза новых санкций, чтобы занять место России на энергетическом рынке.

"И большинство европейских политиков с этим безропотно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая отказ ЕС от российских энергоносителей, ведут дело к деиндустриализации Европы, чтобы полностью прибрать к рукам российский рынок", - добавил он.

  • 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших
  • Следовательно, российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, который прошел на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
  • Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей, подписал указы о признании Херсона и Запорожской области "независимыми территориями".
  • Позже глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.
  • Также Путин во время обращения предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

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Россия
США
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