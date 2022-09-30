Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках"

Об этом он заявил во время своего обращения в Кремле.

"Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры", - сказал он.

Кроме того, Путин также заявил, что Вашингтон требует от Евросоюза новых санкций, чтобы занять место России на энергетическом рынке.

"И большинство европейских политиков с этим безропотно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая отказ ЕС от российских энергоносителей, ведут дело к деиндустриализации Европы, чтобы полностью прибрать к рукам российский рынок", - добавил он.

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