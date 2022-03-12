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Война с Россией: хроника
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Путин обсудил войну в Украине с Макроном и Шольцом

12 мартa, 2022 суббота
16:45
Мир Путин

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин обсудил войну в Украине с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В разговоре с президентом Франции и канцлером Германии Путин обвинил украинские силы в "нарушении норм международного права". Также он заявил, что "националистические батальоны" срывают "операции по спасению населения". Однако Путин не привел никаких доказательств своих заявлений.

Также президент РФ рассказал Макрону и Шольцу о прошедшей серии переговоров российских и украинских представителей.

Лидеры трех стран договорились о продолжении контактов по войне в Украине.


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война с Россией
Эммануэль Макрон
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2022, суббота
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