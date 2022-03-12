Путин обсудил войну в Украине с Макроном и Шольцом

Об этом сообщается на сайте Кремля.



В разговоре с президентом Франции и канцлером Германии Путин обвинил украинские силы в "нарушении норм международного права". Также он заявил, что "националистические батальоны" срывают "операции по спасению населения". Однако Путин не привел никаких доказательств своих заявлений.



Также президент РФ рассказал Макрону и Шольцу о прошедшей серии переговоров российских и украинских представителей.



Лидеры трех стран договорились о продолжении контактов по войне в Украине.

Напомним, 4 марта канцлер Германии Олаф Шольц вел переговоры с Владимиром Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине.

После переговоров с Путиным 10 марта, Эммануэль Макрон заявил, что позиция российской верхушки пока не дает шансов на дипломатическое решение войны в Украине, а условия президента РФ "никому неприемлемы".



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