Путин обсудил войну в Украине с Макроном и Шольцом
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин обсудил войну в Украине с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом
Об этом сообщается на сайте Кремля.
В разговоре с президентом Франции и канцлером Германии Путин обвинил украинские силы в "нарушении норм международного права". Также он заявил, что "националистические батальоны" срывают "операции по спасению населения". Однако Путин не привел никаких доказательств своих заявлений.
Также президент РФ рассказал Макрону и Шольцу о прошедшей серии переговоров российских и украинских представителей.
Лидеры трех стран договорились о продолжении контактов по войне в Украине.
- Напомним, 4 марта канцлер Германии Олаф Шольц вел переговоры с Владимиром Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине.
- После переговоров с Путиным 10 марта, Эммануэль Макрон заявил, что позиция российской верхушки пока не дает шансов на дипломатическое решение войны в Украине, а условия президента РФ "никому неприемлемы".
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