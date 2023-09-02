Путин обречен в последние месяцы усиливать запугивание Запада, нанося все более кровавые удары по Украине, - Орешкин

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Мне кажется, что Путин уже вступил в ту зону, где у него нет свободы выбора. Он выбрал траекторию, которая завела его в тупик. И Путин теперь просто обречен надеяться на эскалацию. Совершенно не исключено, что закрытыми каналами он будет зондировать почву и думать, как ему отступить.Он не дурак, понимает, что сценарий пошел не так, как надо.Поэтому в реальной практике он будет запугивать в первую очередь Запад, нанося все более кровавые удары по Украине.Ему нужно показать победу, однако по ночам с ужасом будет думать о том, что победы нет", - заметил политолог.

По его словам, Путин поручает какой-то части своих игроков искать варианты выхода из этой кризисной ситуации, но выхода с победным выражением лица, потому что это очень важно. Пока он не почувствует возможности выхода с этим победным выражением лица, он будет рисовать это выражение по телевизору.

"По моему мнению, Путин обречен в ближайшие недели или месяцы усиливать из последних сил военную составляющую. Но при этом в ночных кошмарах он, обливаясь холодным потом, размышляет, как из этой ситуации выбраться, если Украина не испугается и если Запад не испугается. Надежда на то, что испугаются, все слабее и призрачнее, потому что надеяться больше не на что. Итак, Путин будет выбирать эскалацию", - подытожил Дмитрий Орешкин.