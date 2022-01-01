Путин обращался к россиянам на Новый год в причудливом "бронепальто"
Во время трансляции на российских телеканалах новогоднего подавления Владимира Путина -2022 внимание зрителей привлекло странное пальто руководителя России
Первую часть обращения он стоял так, будто под верхней одеждой у него спрятаны руки. При этом создавалось впечатление, что рукава были пустыми, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на популярное российское издание Sobesednik .
"Бронежилет? Но ведь видео явно записано в студии: слишком уж свет лежит на лице и одежде; пар добавлен на компьютере потому что его тучки практически одинаковой формы появляются поочередно в одних и тех же местах вокруг лица, имеют одинаковую форму и пропорционально не связаны с длинной фразой", – предположил один из зрителей, слова которого приводит Sobesednik.
"Мы всей семьей смеялись и думали, что у него под пальто", – ответил ему другой комментатор.
Некоторые пользователи предположили, что глава государства просто утеплился, поскольку в Москве в последние недели декабря стоял аномальный мороз – с этим мол и связана подмеченная невооруженным глазом непропорциональность одежды. Но им возразили – учитывая все, обращение, наоборот, писалось наспех. Да, видео не стали переписывать из-за очевидного ляпа – ближе к концу обращения Путин поднял руку и почесал нос (чего никогда не было в новогоднем обращении).
"Комментариев от Кремля на этот счет не поступало", - отмечает Sobesednik.
Следует добавить, что новый своеобразный наряд Путина в сети уже назвали "бронепальтом".
Перед этим глава Кремля появился в нем на недавнем саммите СНГ в Санк-Петербурге.
Видео кремлевского пула за 29 декабря 2021 года. Смотрите с 35-й секунды
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