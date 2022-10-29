Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Обращаясь к Ирану за беспилотниками и, возможно, баллистическими ракетами, Путин обнажает миру свое отчаяние. У него заканчивается собственное оружие, и он вынужден просить помощи у находящейся в международной изоляции страны. Путин пытается интернационализировать конфликт, но действует больше по тактической необходимости и собственного стратегического видения", – пояснил дипломат.



Мэтью Брайза добавил, что в Иране много собственных проблем и весь мир наблюдает за протестным движением, дестабилизирующим ситуацию по всей стране. Кажется, джин вышел из бутылки, и режиму очень тяжело справиться с протестами. Кроме того, иранские эксперты сейчас работают и разъясняют России, как лучше использовать иранские беспилотники, а российские сотрудники служб безопасности действуют в Иране, пытаясь помочь иранскому правительству с подавлением протестов.

"Я думаю, что если Иран продолжит военную поддержку России и предоставит ей баллистические ракеты, тогда мы увидим не только более жесткие санкции от США, но и от Европы. Кроме того, изменится полемика, продолжающаяся в Вашингтоне с тех пор, как Барак Обама не поддержал "Зеленую революцию" в Иране более десяти лет назад, поэтому я думаю, что Вашингтон поддержит протестующих, оказывая им активную помощь, с вероятной целью дестабилизации Ирана. Украины, поддерживая Россию", – прокомментировал Брайза.

26 октября президент Израиля в США показал доказательства применения иранских дронов в Украине

27 октября стало известно, что большинство членов Совбеза поддерживают расследование ООН по использованию РФ иранских дронов в Украине.

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