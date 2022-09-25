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Главная война с Россией Путин обменом спас не одного Медведчука, а лояльность своей агентурной сети в Украине, чтобы они были уверены в спасении, - военный эксперт Притула
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Путин обменом спас не одного Медведчука, а лояльность своей агентурной сети в Украине, чтобы они были уверены в спасении, - военный эксперт Притула

25 сентября, 2022 воскресенье
14:46
война с Россией Путин Медведчук

Михаил Притула, полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке, убежден, что логика действий Путина как разведчика в том, чтобы обменом спасти своего человека влияния, чтобы другая его агентура продолжала верить, что "русские своих не бросают"

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Здесь аспект контрразведывательный. У Путина есть определенные люди в Украине и мы видим, что сейчас вытаскивают и арестовывают агентуру на достаточно высоких должностях. Конечно, деятельность таких людей влияния иногда для Путина важнее, чем сотни тысяч воинов, лежащих на поле боя. Люди из этой агентуры влияния имеют ключевые позиции, подтверждающие аресты руководителей в управлении СБУ, соответственно, один такой человек может нанести нам вред больше, чем стотысячная армия", - отметил эксперт по военной контрразведке.

Михаил Притула объяснил, что сейчас с обменом произошло то, что Путин спас жизнь своему человеку влияния, то есть агенту, чтобы другая его агентура продолжала верить, что " русские своих не бросают".

"Таким образом он спас не одного Медведчука, а на самом деле Путин спасал свою агентурную сеть, сохраняя их лояльность к себе, и чтобы они были уверены работать на него, а он их потом выменяет. Вот такая логика действий Путина как разведчика, иначе действовать он просто не мог. Соответственно, ценность Медведчука оценивалась не 200 пленными нашими воинами, а лояльностью той сети, которую успел создать Медведчук", - отметил Притула.

  • 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Также из плена вызволили 10 иностранцев. Их обменяли на 55 российских военных и кума Путина, Виктора Медведчука
  • 22 сентября представители спецслужб и Офиса президента на брифинге по обмену пленных рассказали, что через Медведчука напрямую шло финансирование многих агентурных сетей , финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного бюджета ФСБ.

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Владимир Путин
СБУ
Виктор Медведчук
обмен пленными
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