Об этом заявил польский политик Мирослав Чех в эфире Еспресо.

"У россиян (отчаяние, - ред.) от визита Си Цзиньпина, на который они рассчитывали. И сам Си тоже рассчитывал на то, что может первым своим визитом ему удастся представить миру какие-то мирные предложения, что он решит так называемый украинский конфликт. Ничего такого не произошло, Путин, исполненный обиды на Китай, начинает самостоятельную игру", - подчеркнул он.

Политик отметил, что по анализам британской и американской разведок президент РФ пребывает в новой реальности, поэтому был очень приветлив с послами, которым вручали грамоты.

"Но напомнил себе в последний момент: хотел подойти поговорить, но санитарные ограничения, вы же понимаете, что я не могу подойти к вам", - добавил Мирослав Чех.