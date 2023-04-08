Путин обижен на КНР и начинает самостоятельную игру, - польский политик Чех
Россия испытывает отчаяние после визита президента Китая Си Цзиньпина, поэтому обиделась и начинает самостоятельную игру
Об этом заявил польский политик Мирослав Чех в эфире Еспресо.
"У россиян (отчаяние, - ред.) от визита Си Цзиньпина, на который они рассчитывали. И сам Си тоже рассчитывал на то, что может первым своим визитом ему удастся представить миру какие-то мирные предложения, что он решит так называемый украинский конфликт. Ничего такого не произошло, Путин, исполненный обиды на Китай, начинает самостоятельную игру", - подчеркнул он.
Политик отметил, что по анализам британской и американской разведок президент РФ пребывает в новой реальности, поэтому был очень приветлив с послами, которым вручали грамоты.
"Но напомнил себе в последний момент: хотел подойти поговорить, но санитарные ограничения, вы же понимаете, что я не могу подойти к вам", - добавил Мирослав Чех.
- 31 марта Институт изучения войны сообщил, что Китай отказался присоединиться к геополитическому конфликту РФ с Западом.
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