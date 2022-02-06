Путин обещал мне звание полковника. Российской армии, - Лукашенко

Соответствующее видео разместила пресс-служба Лукашенко в своем ТГ-канале Пул первого, информирует Еспресо.TV.



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"Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин - полковник. Обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы о своих погонах.



"Полковника кого может присвоить Путин?", – засмеялся Соловьев.



"Российской армии", – ответил ему Лукашенко.



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При этом он призвал Путина выполнить свое обещание: "Пообещал – делай!".



Соловьев в свою очередь возразил Лукашенко, что тот не может быть полковником вооруженных сил РФ, поскольку "никогда не служил в российской армии".



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Лукашенко все равно продолжил настаивать на своем:



"Присвой мне звание полковника Советской армии... Ну, а что тут такого?! А что ему (Путину, - ред.) запретить желать?!"





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