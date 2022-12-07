Путин о ядерном оружии: ударим в ответ на удар по РФ

Об этом он заявил на собрании совета по правам человека.

Путин сказал, что ядерное оружие для РФ - "средство защиты" и что стратегия страны построена вокруг "ответного удара на агрессию".

"Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым. Если не применит первым - то и вторым не применит, потому что возможности нанести ядерный удар по РФ более ограничены. Но несмотря на это, наша стратегия - защита. Мы рассматриваем ядерное оружие как защиту. Наша стратегия построена вокруг так называемого "соответственно-встречного удара". То есть, если по нам нанесут удар, мы нанесем ответ", - сказал он.

Также он отметил, что Россия будет защищать своих союзников "всеми доступными методами", если "возникнет необходимость".

Зеленский заявил , что РФ продолжает войну, чтобы не признавать, что российский лидер Владимир Путин допустил ошибку, когда напал на Украину.

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