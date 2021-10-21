Путин о ГТС Украины: "Экологи должны были сказать, что ее нужно закрыть"

Об этом Путин сказал на пресс-конференции, передает РБК-Украина.



"Газопровод "Северный поток-2" - это современные технологии... Движение газа по дну Балтийского моря вообще без выбросов происходит... В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины. Ну потому что старушка уже" - сказал Путин.



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При этом президент РФ высказался в пользу закрытия украинской ГТС.



"Экологи должны были бы сказать, что ее нужно закрыть, а они требуют увеличить объемы", - добавил Путин.

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