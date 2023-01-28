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OPINION

Путин – никто. И не только для Зеленского

Игорь Гулик
28 января, 2023 суббота
12:01
Мнение

Кто бы ни стоял во главе Московии с ее нынешней политической системой, где бы ни находился кагебистский дед - в бункере за Уралом или в "ядерном раю", — на завершение войны это не повлияет

Похмельная истерика Дмитрия Медведева в защиту своего начальника не имеет смысла. Заместитель председателя Совбеза РФ грубо "наехал" на Зеленского после фразы последнего в интервью Sky News: "Я действительно не понимаю, кто принимает решение в России". То есть, дал понять, что Путин для него никто.

Медведев, не подбирая слов, набросился на Зеленского и Украину, в очередной раз повторив заезженную пластинку кремля о failed state, "стране 404" и так далее. Медведев стремится показать себя "продвинутым" интеллектуалом, однако на самом деле его понятия в ИТ и других самых современных технологиях уходят не дальше умениz наших фанаток Арестовича справляться с компьютером.

Медведев по сути дискутирует с искусственным интеллектом. Недавно журналисты одного из изданий, желая беспристрастного ответа, спросили у чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, когда закончится война в Украине, и повлияет ли на ее продолжительность смерть Путина?

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Медведев по сути дискутирует с искусственным интеллектом. Недавно журналисты одного из изданий, желая получить  беспристрастный ответ, спросили у чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, когда закончится война в Украине, и повлияет ли на ее продолжительность смерть Путина? "Продолжительность конфликта определяется разными факторами, и действия и решения отдельного лица, даже такого "мощного", как президент России, является лишь одним из многих факторов, которые могут повлиять на ход войны. Важно отметить, что война в Украине является сложной проблемой с глубокими" историческими, политическими и экономическими корнями, и ее решение, вероятно, потребует многогранного подхода", — таков был ответ "бога из машины".

Теперь дилемма для рядового обывателя. Кому верить: сказочникам с Банковой или ChatGPT? Надеюсь, их извилины не выпрямятся от этого сочетания иностранных букв.

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Другими словами, — кто бы ни стоял во главе Московии с ее нынешней политической системой, где бы ни находился кагебистский дед – в бункере за Уралом или в "ядерном раю", — на завершение войны это не повлияет. Искусственный разум рационально (простите за фактическую тавтологию) определяет, что конфликт вызван "историческими, политическими и экономическими корнями".

Живой Путин не способен покончить с этой инициированной им же бойней. "Войны начинают, когда пожелают, а заканчивают, когда могут", — писал еще Никколо Макиавелли. Путин "не может", поскольку такое волюнтаристское решение означало бы его не только политическую, но и физическую смерть в построенной им России. И эта путинская Россия останется в наследство тем, кто станет преемником "вождя" ("злодея"?). Не важно, каким путем – дворцовым переворотом, "решением политбюро олигархов" или приговором криминальных авторитетов во главе с Пригожиным.

Путин "не может", поскольку такое волюнтаристское решение означало бы его не только политическую, но и физическую смерть в построенной им России. И эта путинская Россия останется в наследство тем, кто станет преемником "вождя" ("злодея"?)

Путинская Россия, по иронии судьбы, вопреки сарказму Медведева в адрес Украины, сама стала "страной 404". И если бы у искусственного интеллекта спросили о причинах этой печальной истории, то он, наверное, также указал бы на "исторические, политические и экономические" факторы. Имперская надменность как фольговое "золото" на средневековом невежестве и деградации "народонаселения", "сазарный кремль" как пища для убогого (и в быту, и морально) обывателя, чиновничья и криминальная опричнина на протяжении многих лет толкали Россию к failed state. Это лишь кажущееся мнение, что диктатура "на болотах" всесильна и непоколебима. На самом же деле ее, как коррозия, разъедают внутренние невзгоды, распри удельных князьков, коррупция госаппарата, его тупость и лакейство. Любой свежий ветер в затхлом бункере в 1/6 суши, гасится простым методом – наглухо забитой форточкой, большей частью глазком в СИЗО или постгулаговских колониях.

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Зеленский прав, говоря, что в России не с кем говорить. Не только о прекращении войны, но и "о жизни". Диалог "цивилизаций" априори невозможен из-за отсутствия цивилизованного собеседника

Зеленский прав, говоря, что в России не с кем говорить. Не только о прекращении войны, но и "о жизни". Диалог "цивилизаций" априори невозможен из-за отсутствия цивилизованного собеседника. Если так будет продолжаться, то проблема перейдет в хроническую стадию. Пригожин, к примеру, греет мысль о "походе во власть" его "подопечных"-зеков из Вагнера. Тогда, чтобы вести с ними разговор, цивилизованный мир должен сесть за изучение "фени" как минимум.

Но хочет ли мир, а тем более Украина такого диалога? Конечно, нет. С недавнего времени международное сообщество поняло простую истину: для разговора с Россией годятся HIMARS, Leopard-2, Abrams и прочее высокотехнологичное железо. А с теми, кто останется на выжженном этим оружием поприще, разговор будет совсем другим.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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