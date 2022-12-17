Путин никогда не покончит жизнь самоубийством. Мы увидим его на скамье подсудимых, – Пионтковский
Российский политолог Андрей Пионтковский убежден, что Путина будут судить вместе со всеми российскими военными преступниками
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У Путина не хватит духу, чтобы покончить жизнь самоубийством, как это когда-то сделал Николай Первый. Не только Николай Первый. Я приведу пример другого лица – Адольфа Гитлера, который был невероятным злодеем и мерзавцем, но, надо отдать ему должное, он нашел в себе мужество покончить с собой. Он говорил: "Я не хочу, чтобы меня потом возили в клетке по всему миру". Путин же, уверяю вас, никогда сам на это не пойдет", - пояснил Пионтковский.
Политолог считает, что Путина будут судить вместе со всеми российскими военными преступниками
"Путин - жалкий трус, сидящий за 10-метровым столом со своими ближайшими подчиненными, для которого фальшивых матерей держали две недели на карантине. Он никогда не покончит жизнь самоубийством. В конце концов мы его увидим на скамье подсудимых на главном процессе над российскими военными преступниками. Предлагаю, чтобы этот процесс состоялся в помещении Мариупольского театра, разрушенного в первые дни наступления на Мариуполь", - добавил он.
- 16 декабря президент РФ Владимир Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими воюющих против Украины войск. Он заслушал "предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям"
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