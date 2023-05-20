Путин несколько раз рассматривал сценарий ликвидации Лукашенко, - Пионтковский

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"С Лукашенко ничего не произошло 9 мая, видимо, он уже приехал очень больной, мы видели, что рука перемотана. Путин несколько раз рассматривал сценарий ликвидации Лукашенко, который был близок к таковому на предыдущих выборах. Напомню, была история с десантниками, которых направили в Минск, потому что Лукашенко неистово сопротивлялся все эти последние 23 года власти Путина полному поглощению Россией Беларуси, но я не думаю, что сейчас Москва заинтересована в физическом уничтожении Лукашенко, это создало бы большие проблемы при этих обстоятельствах поражения РФ в Украине. ", – заметил политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что на всем постсоветском пространстве ослабляется позиция Кремля.

"Дело в том, что белорусские силовики поддерживали Лукашенко, потому что не хотели становиться мелкими членами российского министерства внутренних дел, они тоже держатся за формальную независимость Беларуси. А смерть Лукашенко будет дополнительной политической и военной катастрофой. Поэтому, несмотря на все христианские традиции, пожелаем этому". преступнику раньше Лукашенко счастливо покончить в ближайшие дни", - сказал Пионтковский.