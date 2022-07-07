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Путин несет основную ответственность за насилие и разрушение в Украине - резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ

7 июля, 2022 четверг
00:41
Мир ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ рассматривает президента РФ как лицо, несущее основную ответственность за ужасные акты насилия и разрушения в результате агрессивной войны России в Украине

Об этом говорится в резолюции "Агрессивная война российской федерации против Украины и ее народа и оговоренная ею угроза безопасности в регионе ОБСЕ", которая вошла в Бирмингемскую декларацию ПА ОБСЕ.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ... рассматривает Владимира Путина как лицо, несущее основную ответственность за ужасные акты насилия и разрушения, что является нарушением хельсинских принципов и обязательств российской федерацией в Украине", – говорится в резолюции.

Кроме того, в документе указано, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "оказывал активную и выразительную поддержку российской агрессии и по этой причине является соучастником ужасающих актов насилия и разрушения, что является нарушением хельсинских принципов и обязательств российской федерацией в Украине".

Согласно резолюции, ПА ОБСЕ "осуждает решительно и безоговорочно то, что продолжается и активизируется, – очевидные, грубые и до сих пор не исправленные нарушения Хельсинкских принципов и основополагающих принципов международного права со стороны правительства Российской Федерации в ходе ее агрессивной войны против Украины, и соучастие Беларуси в этой агрессивной войне, а также призывает правительства государств-участников ОБСЕ последовать примеру Ассамблеи".

Также ПА ОБСЕ выразила "решительную поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", подтвердив "свой отказ признать незаконную оккупацию Крыма российской федерацией, равно как и введение с применением силы любых автономных регионов" образований в пределах международно признанных границ Украины или других соседних государств-участников".

ПА ОБСЕ призвала к "немедленному прекращению боевых действий российской федерацией и к немедленному полному и безоговорочному выводу всех российских сил с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе Донецкой, Луганской и Крымской, в соответствии с требованиями резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ES 11/ 1 от 2 марта 2022 г. и решение Международного Суда ООН от 16 марта 2022 г.".

Кроме того, ПА ОБСЕ призвала к скорейшему созданию действенных юридических механизмов для судебного преследования и наказания ответственных за совершенные в Украине преступления, "в том числе через начало специального международного уголовного трибунала, равно как и через выделение финансовой поддержки, необходимой для содействия этим усилиям в отношении обеспечение правосудия".

  • 3 июля в эфире Эспрессо нардеп Григорий Немыря заявил, что во время войны ООН и ОБСЕ доказали свою несостоятельность, поскольку Россия там злоупотребляет правом вето.
  • 1 июля ОБСЕ из-за позиции РФ прекратила проекты в Украине.
  • Ранее Великобритания отказала в визах делегации РФ, планировавшей принять участие в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ остановить полномочия России , подчеркнув, что в противном случае РФ разрушит организацию.

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