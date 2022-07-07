Путин несет основную ответственность за насилие и разрушение в Украине - резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ рассматривает президента РФ как лицо, несущее основную ответственность за ужасные акты насилия и разрушения в результате агрессивной войны России в Украине
Об этом говорится в резолюции "Агрессивная война российской федерации против Украины и ее народа и оговоренная ею угроза безопасности в регионе ОБСЕ", которая вошла в Бирмингемскую декларацию ПА ОБСЕ.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ... рассматривает Владимира Путина как лицо, несущее основную ответственность за ужасные акты насилия и разрушения, что является нарушением хельсинских принципов и обязательств российской федерацией в Украине", – говорится в резолюции.
Согласно резолюции, ПА ОБСЕ "осуждает решительно и безоговорочно то, что продолжается и активизируется, – очевидные, грубые и до сих пор не исправленные нарушения Хельсинкских принципов и основополагающих принципов международного права со стороны правительства Российской Федерации в ходе ее агрессивной войны против Украины, и соучастие Беларуси в этой агрессивной войне, а также призывает правительства государств-участников ОБСЕ последовать примеру Ассамблеи".
Также ПА ОБСЕ выразила "решительную поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", подтвердив "свой отказ признать незаконную оккупацию Крыма российской федерацией, равно как и введение с применением силы любых автономных регионов" образований в пределах международно признанных границ Украины или других соседних государств-участников".
Кроме того, ПА ОБСЕ призвала к скорейшему созданию действенных юридических механизмов для судебного преследования и наказания ответственных за совершенные в Украине преступления, "в том числе через начало специального международного уголовного трибунала, равно как и через выделение финансовой поддержки, необходимой для содействия этим усилиям в отношении обеспечение правосудия".
- 3 июля в эфире Эспрессо нардеп Григорий Немыря заявил, что во время войны ООН и ОБСЕ доказали свою несостоятельность, поскольку Россия там злоупотребляет правом вето.
- 1 июля ОБСЕ из-за позиции РФ прекратила проекты в Украине.
- Ранее Великобритания отказала в визах делегации РФ, планировавшей принять участие в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ остановить полномочия России , подчеркнув, что в противном случае РФ разрушит организацию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное