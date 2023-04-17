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Путин нервничает, проблема №1 – острая нехватка военных на Тихоокеанском флоте РФ, - Наливайченко

17 апреля, 2023 понедельник
19:29
Мир

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, бывший глава СБУ, отметил, что в РФ проверка Тихоокеанского флота и учения в течение последних двух суток на Дальнем Востоке выявили проблемы, которые там действительно существуют

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Россия давно грезит, почти с начала своей агрессии против Украины, чтобы начался конфликт в Южнокитайском море вокруг Тайваня, особенно чтобы Китай был вовлечен в конфликт и начал бы военным способом разрешать хоть один спор. А я вам скажу, что в южной и восточной Азии таких споров сотни, особенно территориальных, во-первых, сейчас очень важно понимать, почему Путин вызвал Шойгу и что стоит за этой картинкой, потому что на самом деле оказалось, что на Тихоокеанском флоте РФ морская пехота и другой персонал был уничтожен нашими ВСУ на восточном и южном фронтах в Украине. И теперь острая нехватка военных на Тихоокеанском флоте России - это проблема № 1. Вот почему так нервно Путин, опуская глаза, просит о чем-то Шойгу", - отметил бывший глава СБУ.

Валентин Наливайченко отметил, что в РФ проверка Тихоокеанского флота и учения за последние два дня на Дальнем Востоке выявили, что на самом деле произошло и какие там существуют проблемы.

"Во-вторых, также нужно понимать, что на севере Швеция с десятью союзниками, а на Дальнем Востоке Япония, США и другие страны проводят международные масштабные антиракетные учения вокруг российских границ. Весь мир, вся антипутинская коалиция демонстрирует военными средствами и учениями, что ни одна ракета и ракетный шантаж России не пройдут. Вот почему так занервничал Путин и военно-политическое руководство России именно в эти дни. И сейчас для нас крайне важен политический и военно-политический союзник - Япония. Украина подписала важное заявление о глобальном партнерстве во время визита премьер-министра Японии в Киев. И это еще одна причина, почему так нервничает Россия. Напомню, что северные территории, которые Россия называет Курильскими островами, на самом деле являются оккупированными Российской Федерацией японскими островами. Ослабленность и нервозность России вызывает большие вопросы у тех стран, которые имеют территориальные претензии к РФ", - сказал Наливайченко.

Украина
Россия
Китай
Япония
Владимир Путин
военные силы Украины
Тайвань
Война с Россией
США
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