Путин непременно должен избавиться от Пригожина, - Фейгин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если бы не стало личных врагов Пригожина - Шойгу и Герасимова, прежде всего Шойгу, потому что это вопрос денег, которые сосредоточены в системе министерства обороны, - то Пригожина это удовлетворило бы. А Патрушевы и остальные, вероятно, могли бы действовать дальше по своему усмотрению. Потому Путин опасается этого всего, потому и уехал, потому и пытался как можно скорее договориться с Пригожиным. Вероятно, договоренности состоялись, но будут ли сохранять верность договоренностям стороны, прежде всего Путин? У меня большие сомнения", - отметил Фейгин.

По словам оппозиционера, есть важный момент, почему Путин непременно должен избавиться от Пригожина: он много знает.

"Ведь Пригожин, кроме того, что нес угрозу в этот день, 24 июня, является носителем огромного объема информации. Он за четверть века столько всего узнал! Он много сделал - сомнительного, грязного, убийств, девочки и мальчики, да что угодно. Он обслуживал Путина и его ближайшее окружение, занимаясь самыми грязными делами - от Африки до Ливии, от Сирии до Москвы, от Донбасса, где он с 2014 года с ЧВК Вагнера и был тем же ихтамнетом", - подчеркнул Фейгин.

Оппозиционер также добавил, что Пригожин не может путешествовать, где ему вздумается.

"Понятно, что на Донбассе были регулярные части министерства обороны, но крышей, фасадом была ЧВК Вагнера, которая олицетворяла образы трактористов, шахтеров, воюющих против регулярной правительственной армии Киева. Такой человек не может путешествовать, где ему вздумается, в Беларусь. А если его украдут? А если его американцы украдут? Это же не украинцы. Представляете, сколько можно всего узнать и как все изменить? Это ж какой носитель информации - уровня А. Потому что там есть все - и концы, и счета, и деньги, и Африка, и все на свете. Поэтому существование такого человека очень опасно для Путина", - подчеркнул Фейгин.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

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