Путин неожиданно изменил риторику относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не видит непосредственной угрозы для РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО не представляет непосредственной угрозы для Москвы.
"Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса - Финляндии и Швеции, хотел бы вас проинформировать: у России нет проблем с этими государствами. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые для нас будут создаваться", - сказал Путин, выступая на саммите ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).
14 мая Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте назвал вступление страны в НАТО ложным шагом.
- 16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва не смирится с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
- Представитель президента России Дмитрий Песков назвал одной из причин нежелания видеть Украину в НАТО территориальные споры с Киевом.
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