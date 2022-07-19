Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я считаю, что Путин действительно ненавидит Зеленского из-за того, что он вообще не воспринимает и ненавидит всех харизматиков. Они для него непредсказуемы и непонятны люди. Путин не понимает, как с такими людьми договариваться. Для него Эрдоган является идеальным человеком на посту президента. Эрдоган как конкурент или враг понятен Путину и поэтому с ним можно договариваться", - пояснил Пономарев.

Экс-депутат госдумы убежден, что Украина для Путина непредсказуемая и непонятная страна.

"Путин не до конца понимает ситуацию в Украине. Эта страна для него непредсказуема и непонятна. Однако с 5-м президентом Петром Порошенко он мог договариваться. Поскольку Петр Алексеевич является бизнесменом и серьезным человеком и его мотивы понятны. Поэтому диалог между Путиным и Порошенко был возможным. С Зеленским ничего не ясно. И еще Зеленский является очень плохим примером для россиян. Рано или поздно россияне могут начать искать такого харизматичного лидера", - добавил он.



Президент РФ планирует принять участие в саммите лидеров стран G20, который состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, на который был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

10 июля фракция ЛДПР в госдуме РФ предложила заменить термин президент России правителем или главой государства

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