Путин ненавидит Зеленского. Он не воспринимает харизматичных людей, - экс-депутат госдумы Пономарев
Экс-депутат государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев убежден, что Путин ненавидит президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что с ним нельзя договориться
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Я считаю, что Путин действительно ненавидит Зеленского из-за того, что он вообще не воспринимает и ненавидит всех харизматиков. Они для него непредсказуемы и непонятны люди. Путин не понимает, как с такими людьми договариваться. Для него Эрдоган является идеальным человеком на посту президента. Эрдоган как конкурент или враг понятен Путину и поэтому с ним можно договариваться", - пояснил Пономарев.
Экс-депутат госдумы убежден, что Украина для Путина непредсказуемая и непонятная страна.
"Путин не до конца понимает ситуацию в Украине. Эта страна для него непредсказуема и непонятна. Однако с 5-м президентом Петром Порошенко он мог договариваться. Поскольку Петр Алексеевич является бизнесменом и серьезным человеком и его мотивы понятны. Поэтому диалог между Путиным и Порошенко был возможным. С Зеленским ничего не ясно. И еще Зеленский является очень плохим примером для россиян. Рано или поздно россияне могут начать искать такого харизматичного лидера", - добавил он.
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