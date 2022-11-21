Диктатурам не характерны кризисы. Кризисы – для динамических сообществ, они питают их опытом, дают толчок к поискам выхода, шансы на новые горизонты.

Диктатуры характерны "стабильностью", потом загниванием и неизбежным крахом. Между прочим, и идеологических доктрин, на которых возвышалась обезображенная общественная иерархия тирании.

Еще несколько лет назад Путин, вдохновленный Ильиным и Достоевским, мог сказать зарубежному гостю, кивая на фанатичную толпу: "Они же сами этого хотят!" Ну, потому что в "Великом инквизиторе" вычитал сомнительный урок: "...Ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы... Закончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: "Лучше сделайте нас рабами, но накормите нас».

Сейчас те же люди уже готовы взывать: "Et dicent non est Rex Noster" - "И скажут они: нет у нас Царя" (Осии, 10.3).

Диктатурам не характерны кризисы. Кризисы – для динамических сообществ, они питают их опытом, дают толчок к поискам выхода, шансы на новые видокола. Диктатуры характерны "стабильностью", потом загниванием и неизбежным крахом

Хотя сервильные социологические службы регулярно подливают валерьянки о 75-процентной поддержке "вождя" и его "спецоперации в Украине".

Однако вряд ли это эффективное успокоительное для кремлевского отшельника, который (очень символично!) в день, когда его генералы публично известили подданным о "жесте доброй воли в Херсоне", поехал посмотреть, как московские хирурги делают операцию на мозге. Ибо "операция на мозгах" россиян и жителей оккупированного Юга, которая сводилась к тому, что эти люди становятся "гражданами России навсегда", завершилась полным фиаско.

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Свое вынужденное неучастие в саммите G-20, без сомнения, архиважное, учитывая хотя бы собственный электорат, Путин попытался представить как "не царское это дело". Для него важнее в тот день было подписание "указов" о "присвоении временно оккупированным Мелитополю и Мариуполю звания "Город воинской славы", а Луганску - "Город трудовых заслуг". Подозреваю, что и это вмешательство в сознание черни окажется роковым.

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Вся эта ритуальная экзотика характерна для личностей параноидального состава. Путин ужасно озабочен собственной безопасностью, хотя в роли центрального "божества" московитского каргокульта, должен был не то что летать со "стерхами", а ходить по воде или что-то из подобного толка. По сообщению The Insider, Федеральная служба охраны (ФСО) устроила в Москве планово-тактические учения по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти. Журналисты утверждают, что охрана диктатора опасается, что против него применят СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз. Среди ответных мер российские генералы планируют "контргипноз", проведение еженедельных политзанятий, коллективный поход в храм и выявление офицеров ФСО с неустойчивой психикой и неадекватной реакцией.

Путин ужасно озабочен собственной безопасностью, хотя в роли центрального "божества" московитского каргокульта, должен был не то что летать со "стерхами", а ходить по воде или что-то из подобного толка

Объектами пристального внимания фесеошников стали определенные лица, "подготовленные для психологического заражения личного состава и обладающие гипнотическими способностями".

Все это выглядит смешно, если бы не одна деталь. Всё это уже было. И нацистская Аненербе, и "Высшие Неизвестные" за спиной Гитлера, и поиски Шамбалы в Тибете…

А за спиной Путина – отнюдь не анонимы. Он, кажется, решил за нужное возглавить "криминальную революцию" в России, поскольку остановить эту "пьянку" Пригожина с Кадыровым ему не под силу. Блоггеры из "партии военкоров" вообще делают из "повара Путина" "голос народа", намекая, что "вождю" следует внимательно прислушиваться к тому, что говорит этот по сути "вор в законе". А что может говорить уголовник? О "раскулачивании" олигархов, которые "не заработали свое состояние", а теперь трусливо ищут приютов с другим гражданством.

Похоже, Путин готовится (или его готовят) к роли Керенского, а история России вернет за новый круг, остановившись в уже пройденной сто лет назад точке. Если, конечно, украинцы не столкнут бывшую империю этой траектории.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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