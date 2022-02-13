Путин недоволен последним разговором с Байденом

Об этом российскому "Интерфаксу" заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает Еспресо.TV .



"Президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно же, внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, безусловно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральные, ключевые элементы российских инициатив", – подчеркнул Ушаков.



Читайте также: На пороге великой войны: удастся ли Путину совершить блицкриг против Украины? - расследование журналистов телеканала "Эспрессо"



По его словам, "ни о нерасширении НАТО, ни о неразмещении ударных сил на украинской территории, ни о возвращении конфигурации сил Альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался Основополагающий акт Россия-НАТО, мы ответа по существу не получили".



"Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже в целом содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения (ультимативные требования – ред.)", - сказал помощник российского президента.

Напомним, жесткий разговор Байдена с Путиным длился более 1 часа.

Перед разговором с Байденом Путин общался с Эмманюэлем Макроном и Александром Лукашенко.