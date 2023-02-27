Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает AP.

Он убежден, что Путин недооценивает решительность США поддерживать Украину. По его словам, российский президент считает, что у американцев "синдром дефицита внимания", а потому они со временем "перейдут к другому вопросу".

"Я думаю, что сейчас Путин слишком уверен в своей способности истощить Украину", – сказал он.

Бернс добавил, что "в какой-то момент ему придется столкнуться с растущими потерями, а также с тем, что люди в гробах будут возвращаться домой в беднейшие регионы России", откуда, по его словам, мобилизовано много людей, которых "бросают как пушечное мясо" ".