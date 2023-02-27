Путин недооценивает решимость США поддерживать Украину, ему придется столкнуться с растущими потерями, – директор ЦРУ
Президент Владимир Путин недооценивает решимость США поддерживать Украину в войне против России
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает AP.
Он убежден, что Путин недооценивает решительность США поддерживать Украину. По его словам, российский президент считает, что у американцев "синдром дефицита внимания", а потому они со временем "перейдут к другому вопросу".
"Я думаю, что сейчас Путин слишком уверен в своей способности истощить Украину", – сказал он.
Бернс добавил, что "в какой-то момент ему придется столкнуться с растущими потерями, а также с тем, что люди в гробах будут возвращаться домой в беднейшие регионы России", откуда, по его словам, мобилизовано много людей, которых "бросают как пушечное мясо" ".
- Правительство Соединенных Штатов начало выделение дополнительной бюджетной поддержки Украине общим объемом около $10 млрд.
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