Путин не желает заканчивать войну и встречаться с Зеленским, - премьер Италии
Президент России не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, он хочет продолжать войну
Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.
"Я начинаю думать, что правы те, кто говорит, что с ним бесполезно говорить, это просто бесполезная трата времени. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как президент ЕС он прав, пытаясь использовать все возможные пути диалога. Но у меня создалось впечатление, что ужас войны, с ее резней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые совершаются", - сказал Драги.
Известно, что ранее премьер-министр Италии позвонил главе России. По его словам, он призвал Путина поговорить с Зеленским, на что президент России отвечал, что это не ко времени.
По словам Драги, далее Путин начал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ. После этого собеседники договорились встретиться спустя несколько дней и простились. А затем мир увидел зверства российских оккупантов в Буче.
- Напомним, заместитель начальника генштаба ВСУ Грузевич подчеркнул, что после перегруппировки российских войск не исключена повторная попытка захватить Киев .
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