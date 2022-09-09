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Путин не желает сдаться, он все еще хочет уничтожить Украину, - министр иностранных дел Австрии

9 сентября, 2022 пятница
12:48
Мир

Австрия готова поддерживать мирные переговоры по прекращению войны в Украине, но они маловероятны, потому что Путин не отказался от своих намерений

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Wiener Zeitung.

По его словам, Австрия готова поддерживать мирные переговоры по прекращению войны в Украине. Но переговоры маловероятны, потому что глава кремля Владимир Путин не отказался от своих намерений.

"Конечно, если дипломатия станет доминантной силой, мы были бы готовы принять переговорщиков. Но мы очень далеки от этого. Даже после выступления Путина во Владивостоке можно увидеть, что у него нет малейшего желания сдаться. Совсем наоборот. Цель России, похоже, все еще состоит в том, чтобы уничтожить Украину", – заявил Шалленберг.

  • 22 августа дипломат Павел Климкин написал, что заявление Владимира Путина о том, что Украина и Беларусь не могут существовать как независимые государства, свидетельствует о том, что российский диктатор хочет заключить новый пакт Молотова - Риббентропа.
  • 23 августа в эфире Эспрессо адвокат Николай Полозов рассказал, что Путин предлагает переговоры, потому что хочет оставить за собой новооккупированые территории.

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