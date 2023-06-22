Путин не заинтересован в завершении войны и достижении мира, несмотря на заявления о переговорах, - Госдеп США
В Соединенных Штатах считают, что президент России Владимир Путин не проявляет никакого интереса к завершению войны и достижению мира из-за того, что продолжает терроризировать Украину
Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.
"Путин многое говорит, и оставлю на ваше усмотрение толковать, сколько из того является правдой и сколько – нет. Опять-таки, вполне понятно, что действия России – бомбардировки Киева, удары по гражданской инфраструктуре, энергетической инфраструктуре, жилым домам, больницам – не показывают никакого интереса к достижению мира и завершении войны", - заявил Патель.
Он также добавил, что африканские лидеры провели несколько часов в бомбоубежищах, поскольку Россия продолжила обстреливать Украину во время их визита.
Патель отметил, что в этом случае "действия красноречивее слов".
- 21 апреля 2022 года на космодроме "Плесецк" россияне произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
- В ходе визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", но запуск оказался неудачным.
- В речи перед выпускниками военных академий президент России Владимир Путин сказал , что в скором времени новые российские межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут готовы к развертыванию.
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