Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.

"Путин многое говорит, и оставлю на ваше усмотрение толковать, сколько из того является правдой и сколько – нет. Опять-таки, вполне понятно, что действия России – бомбардировки Киева, удары по гражданской инфраструктуре, энергетической инфраструктуре, жилым домам, больницам – не показывают никакого интереса к достижению мира и завершении войны", - заявил Патель.

Он также добавил, что африканские лидеры провели несколько часов в бомбоубежищах, поскольку Россия продолжила обстреливать Украину во время их визита.

Патель отметил, что в этом случае "действия красноречивее слов".