Белорусский оппозиционер рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"Заставить Лукашенко ввести белорусские войска в Украину президента России останавливает очень весомый аргумент. У Путина очень много агентуры на всех уровнях в Беларуси. Россияне понимают, если они погонят белорусских военных на украинскую землю, они могут укрепить собой Вооруженные силы Украины. Одни белорусы будут просто сдаваться в плен, другие будут переходить на сторону Украины вместе с боевой техникой. Белорусское войско совершенно не готово к войне против Украины. Белорусские офицеры не хотят участвовать в этой войне", - отметил Бульба.

Оппозиционер добавил, что Лукашенко уже не нужен Путину, потому что белорусский диктатор уже провел предокупационную подготовку.

"Сейчас Лукашенко должен доказывать агрессору Путину свою пользу. Белорусский диктатор уже сделал для президента РФ все, что мог: уничтожил белорусскую школу, белорусский язык и культуру. То есть провел предоккупационную подготовку. В России говорят о том, что осенью планируется референдум по вхождению Беларуси в состав Российской Федерации. То есть Лукашенко делается ненужным", - заметил Сергей Бульба.

В середине мая 2022 г. британская разведка сообщала, что Беларусь продолжает развертывание войск вдоль украинской границы, однако пока не собирается принимать непосредственное участие в полномасштабной войне РФ против Украины.

29 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является соучастником полномасштабного вторжения России в Украину.

6 июня появилась информация, что Лукашенко считает, что украинские военные "снесут голову" любому, кто попытается разделить страну.

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