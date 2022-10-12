Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Нас переполняет радость, когда мы освобождаем территории. Однако в то же время нас ждут новые ужасы и зверства оккупантов. Мы видим, что это носит определенный системный характер. Как только мы освобождаем какой-то населенный пункт, то сразу находим застенки и массовые захоронения гражданского населения". "Поэтому нельзя говорить, что эти преступления совершают определенные подразделения российской армии. Это системный характер действий всей армии России", - пояснил Смирнов.

Советник главы МВД сообщил, что против военнослужащих РФ уже открыто 38 тыс. уголовных производств.

"Наша главная задача сейчас - фиксировать все эти преступления и собирать доказательную базу. Все это нужно, чтобы потом привлечь всех этих подонков к ответственности. На сегодняшний день мы уже открыли 38 тыс. уголовных производств в отношении военных Российской Федерации. Хочу отметить, что в военных" преступлений нет срока давности. Путин не вечен и придет время, когда мы найдем и накажем исполнителей приказов на территории Российской Федерации", - добавил он.

23 сентября завершилась эксгумация тел по массовому захоронению в Изюме. Всего эксгумировали 436 тел, большинство из которых имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.

Около 200 гражданских и два десятка военных ВСУ: на месте массовых захоронений в Лимане эксгумировали первые тела. Гражданских жителей Лимана, среди которых есть дети, хоронили в отдельных могилах, военных – в траншее длиной 40 метров.

11 октября страны Большой семерки (G7) осудили удары России по гражданским объектам Украины , назвав их военными преступлениями, и пообещали привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина.

11 октября прокуратурой в освобожденных Лимане и Святогорске Донецкой области эксгумировано 44 и 34 тела в местах массовых захоронений

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