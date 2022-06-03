Путин не тяготеет к большой войне, есть другие признаки его тактических замыслов, - Портников

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



"Я пока не вижу признаков того, что Владимир Путин тяготеет к большой войне. Скорее тяготеет к тому, чтобы вернуть войну в состояние спецоперации. Потому что именно в спецоперациях Путин, питомец КГБ, чувствует себя как рыба в воде. А когда речь идет не о спецоперациях, а о войнах, то ему не так комфортно.К тому же войны приводят к наращиванию санкционного маховика, что сегодня абсолютно Путину не нужно. А еще войны не позволяют дестабилизировать врага с помощью внутренних инструментов, которые также россияне осуществляли всегда достаточно неплохо, если говорить об Украине" – отметил Портников.



Журналист подчеркнул, что сейчас будут все эти попытки осуществляться и они уже осуществляются параллельно военным действиям.



"Мы можем представить первые тактические замыслы Владимира Путина. Первый из таких замыслов – это тянуть ситуацию, не выходя на уровень большой военной конфронтации, но ослабляя противника. Первые действия россиян были очевидной грубой ошибкой и рассчитывались на блицкриг, а не на войну"- заметил публицист.



Ведущий объяснил, что речь идет о том периоде, когда враг одновременно штурмовал Север, Юг, Харьковщину, Донецк, Луганск; понятно, что такой военной возможности у россиян не было. А когда блицкриг перерос в войну, россияне сосредоточились на Донецком направлении.



Портников объяснил: "И делается это по очевидным причинам, то есть оккупировать Луганскую и Донецкую области в административных границах, чтобы потом присоединить к РФ. Вероятно с Херсонской и Запорожской областями, которые тоже есть в плане этой оккупации. И затем поставить Украину и международное общество перед фактом, что воюя на этих территориях, страна воюет на территории РФ, что создает новый фон угроз, такой же как с Крымом, что дало дополнительное психологическое давление на наших западных партнеров".



Журналист отметил второй момент относительно тактических замыслов – это шантажировать мир новыми кризисами.



"Сейчас Путин изобрел возможность такого шантажа – это зерно, кризис голода в мире. Отмечу, что часть украинского зерна весома на мировых рынках, но не решающей. Возможно, Россия сознательно преувеличивает эту опасность. Но признавая это, она не собирается разблокировать украинские порты, тогда начинается поиск поставок украинского зерна.Соответственно, перед Россией открываются новые политические перспективы.И вот момент, что будет, если Запад найдет с помощью России инструмент для разблокирования поставок украинского зерна.Один из таких инструментов заключается в идее, что Беларусь будет пропускать украинское зерно через свои железные дороги в Балтику в обмен на разблокировку санкций против самой Беларуси", – отметил Портников.



Журналист отметил, что это переход к гибридной войне, схема которой уже была использована Россией в 2014 году. С одной стороны продолжаются военные действия на Донбассе, а с другой – калийные удобрения из Беларуси или России поступают на мировой рынок в обмен на то, что сама Россия позволяет торговать Украине своим зерном при посредничестве собственной инфраструктуры в Беларуси. Соответственно, у России есть возможности обходить санкции с помощью белорусского окна. Модель опробована в 2014 году и эффективно действовала.



"Третий момент, вероятно, с помощью российской пропаганды, создается иллюзия того, что Россия может быстро рухнуть. В информационное пространство все время попадают сообщения о плохом состоянии здоровья президента Владимира Путина и у людей создается мнение, что вскоре все закончится, потому что Путин умрет. Что можно расслабиться и Россия скоро сама рухнет, а Украина с помощью техники с запада без проблем отразит свои территории, есть такой момент, что у России было всегда достаточно современной техники и войск, но она не смогла оккупировать наши территории, которые мы обороняли. Сейчас россияне обороняют территории, которые они захватили. И Путин за эти 100 дней от блицкрига перешел к тактике салями" - подытожил Портников.

Ранее Виталий Портников выразил мнение, если Путину удастся оккупировать новые территории, он не будет вести никаких переговоров о мире. Путин будет просто захватывать дальше

Также Виталий Портников убежден , что, по мнению Путина, блокада морских портов Украины — это то, что заставит Запад стать на колени.