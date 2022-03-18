Путин не столько заканчивает эту войну в Украине, сколько готовится к следующей, - Портников

Об этом он написал в Facebook.



"Логика господина Арестовича, который считает, что конституционная фиксация евроатлантических устремлений Украины стала одной из причин российского нападения на нашу страну, напоминает мне логику жертвы изнасилования, пытающейся понять что она сделала не так и почему именно на нее напал маньяк. Может, она была неправильно одета, может, она слишком сильно ему улыбалась или, наоборот, была слишком агрессивной? А правда в том, что маньяк напал потому, что хотел напасть и уничтожить, а не потому что жертва выбрала не тот фасон одежды", - отмечает Портников.



По его мнению, евроатлантическая интеграция Украины беспокоит Путина только по одной причине.



"Если она состоится, оккупация украинских земель и включение их в состав РФ станет невозможным. А это и является главной целью Путина, а вовсе не нейтралитет Украины или признание российского статуса Крыма. И даже если мы сегодня согласимся с путинскими условиями и станем нейтральным государством, это не спасет нас от войны, а приблизит нас к ней. Просто война с нейтральной и демилитаризованной Украиной станет для Путина менее рискованной, чем нынешнее неудачно подготовленное нападение. Поймите, наконец, что Путин не столько заканчивает эту войну, сколько готовится к следующей", - считает журналист.

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