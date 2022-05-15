Путин не соглашается на эвакуацию военных из Азовстали, - Маляр

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Укринформ.

"Государство делает очень многое для того, чтобы освободить наших защитников Азовстали, но это военная операция и об этих вещах нельзя говорить публично. Мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, были сняты… Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников Азовстали", - сказала Маляр.

Замминистра добавила, что Украина привлекла почти всех мировых лидеров и международные организации к переговорам с РФ.

Напомним, Турция предложила осуществить морскую эвакуацию раненых бойцов, находящихся на металлургическом заводе в городе Мариуполь.