Путин не соглашается на эвакуацию военных из Азовстали, - Маляр
Президент России Владимир Путин не дает согласия на эвакуацию украинских военных, находящихся на окруженном россиянами заводе "Азовсталь" в Мариуполе
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Укринформ.
"Государство делает очень многое для того, чтобы освободить наших защитников Азовстали, но это военная операция и об этих вещах нельзя говорить публично. Мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, были сняты… Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников Азовстали", - сказала Маляр.
Замминистра добавила, что Украина привлекла почти всех мировых лидеров и международные организации к переговорам с РФ.
- Напомним, Турция предложила осуществить морскую эвакуацию раненых бойцов, находящихся на металлургическом заводе в городе Мариуполь.
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