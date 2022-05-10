Путин не смог объявить 9 мая о военном продвижении в Украине, потому что Россия изначально недооценила украинское сопротивление, – британская разведка
В разведке Британии заявили, что Россия с самого начала войны исходила из ложных предположений, поэтому понесла непоправимые для себя потери
Об этом сообщило в твиттер министерство обороны Британии со ссылкой на данные британской разведки.
"Недооценка Россией украинского сопротивления и планирование по "наилучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в День победы 9 мая", - говорится в обзоре.
Отмечается, что Россия планировала вторжение как легкую войну и ошибочно ожидала, что встретит в Украине ограниченное сопротивление. Такая недооценка сопротивления Украины привела к невосполнимым потерям вместо ожидаемых минимальных.
"Этот просчет привел к непосильным потерям и дальнейшему снижению оперативной направленности России", – сообщает британская разведка.
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