Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что заявления российского диктатора о ядерном оружии, в частности, гиперзвуковые боеголовки "Авангард" или межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" не указывают на подготовку России к их применению.

"Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправого российского сообщества, которое обвинило министерство обороны РФ в неспособности принять достаточно агрессивных шагов для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения "эскалационного" оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации", – пояснили в ISW.

Специалисты также добавили, что, проанализировав предыдущие инциденты, в которых официальные российские лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию, пришли к выводу, что кремлевские чиновники не осмелятся использовать ядерное оружие на поле боя.

17 декабря в ЦРУ заявили , что не видят никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего, своей риторикой РФ преследует цель запугивания Запада и Украины.

А Зеленский 12 декабря отметил , что Путин вряд ли применит ядерное оружие, потому что очень боится умереть.

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