Путин не решится применить ядерное оружие, риторика о нем направлена на внутреннюю аудиторию, - ISW
Глава Кремля Владимир Путин продолжает использовать тезисы о повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что заявления российского диктатора о ядерном оружии, в частности, гиперзвуковые боеголовки "Авангард" или межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" не указывают на подготовку России к их применению.
"Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправого российского сообщества, которое обвинило министерство обороны РФ в неспособности принять достаточно агрессивных шагов для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения "эскалационного" оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации", – пояснили в ISW.
Специалисты также добавили, что, проанализировав предыдущие инциденты, в которых официальные российские лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию, пришли к выводу, что кремлевские чиновники не осмелятся использовать ядерное оружие на поле боя.
- 17 декабря в ЦРУ заявили , что не видят никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего, своей риторикой РФ преследует цель запугивания Запада и Украины.
- А Зеленский 12 декабря отметил , что Путин вряд ли применит ядерное оружие, потому что очень боится умереть.
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