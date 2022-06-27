Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке отмечают, что основные усилия кафиров и дальше сосредоточены в районе Северодонецка и Лисичанская. Однако неделя постоянных интенсивных обстрелов свидетельствует о том, что Россия сейчас пытается возобновить наступление к северу от Изюма. Украинские силы продолжают удерживать позиции в этом секторе, хорошо используя лесную местность для поддержки своей обороны.

В разведке также ожидают, что в ближайшие недели российская кампания все больше будет полагаться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти уже начала использовать.

Британские военные отметили, что российский боевой армейский резерв – это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, которые разворачиваются как целые подразделения и предназначены для выполнения задач безопасности в тылу.

Там добавили, что человеческий мобилизационный ресурс – это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии последние пять лет. А российские власти, вероятно, используют добровольцев этой категории для пополнения третьих батальонов в составе регулярных бригад. "Несмотря на постоянный дефицит резервистов для развертывания в Украине, российское руководство, вероятно, и дальше не хочет отдавать приказ об общей мобилизации", - констатировали в британской разведке.

22 июня сообщалось, что в Луганской области российские кафиры устраивают утечки газа в многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от мобилизации мужчин .

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