Путин не пытался подготовить население РФ к войне, а процесс мобилизации подрывает фундаментальные проблемы, - ISW
Президент Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и мобилизации
Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).
Как отмечается, российские высокопоставленные чиновники и кремлевские глашатаи высмеивали идею того, что Россия вторгнется в Украину, вплоть до начала вторжения. А после Путин упорно продолжал называть вторжение "специальной военной операцией", а не войной, и не создавал в России информационных условий для подготовки населения к мобилизации.
"Информационные промахи Путина по этому поводу особенно важны, поскольку на российской земле нет ни украинских войск, ни войск НАТО, и нет угрозы вторжения в российскую глубинку. Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, способствовавшие мобилизации населения в предыдущих российских войнах, просто отсутствуют в этой агрессивной войне, как бы Путин ни представлял ее своему народу", - говорят в Институте.
Эксперты отметили, что вооруженные силы России не создавали условий для эффективной широкомасштабной мобилизации по крайней мере с 2008 года и не создавали резервные силы, необходимые для мгновенной мобилизации. Быстрого решения этих проблем нет.
"Процесс мобилизации будет безобразным, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.
Однако проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян на борьбу, в конце концов, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно и годы. Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году, отмечают аналитики.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы убегающим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.
- Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.
- 25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками. На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.
- В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.
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