Путин не против переговоров в Будапеште о прекращении огня в Украине, но при определенных условиях, - Орбан после телефонного разговора с президентом РФ
Премьер Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с президентом Путиным по поводу переговоров о прекращении огня в Украине. Тот согласился, но при определенных условиях
Об этом сообщает венгерское издание Index.
Как стало известно, 6 апреля Виктор Орбан разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, причем довольно продолжительное время.
По словам премьер-министра Венгрии, в Украине нужно немедленно прекратить огонь. В этом отношении Орбан предложил Путину провести в Будапеште встречу между РФ и президентами Украины, Франции и канцлером Германии.
Путин согласился. Однако сообщил, что для прекращения обстрелов у него есть определенные условия.
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