Путин не против переговоров в Будапеште о прекращении огня в Украине, но при определенных условиях, - Орбан после телефонного разговора с президентом РФ

Об этом сообщает венгерское издание Index.



Как стало известно, 6 апреля Виктор Орбан разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, причем довольно продолжительное время.



По словам премьер-министра Венгрии, в Украине нужно немедленно прекратить огонь. В этом отношении Орбан предложил Путину провести в Будапеште встречу между РФ и президентами Украины, Франции и канцлером Германии.



Путин согласился. Однако сообщил, что для прекращения обстрелов у него есть определенные условия.



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