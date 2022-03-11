Путин не против переговоров с Зеленским, - МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент России Владимир Путин не выступает против прямых переговоров с Владимиром Зеленским
Об этом сообщает CNN .
По словам Чавушоглу, Путин лично сообщил об этом президенту Турции Эрдогану.
"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сказал об этой идее президенту Эрдогану", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
- 3 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Путина сесть за стол переговоров.
- 4 марта в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин отказался от прямой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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