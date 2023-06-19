Путин не просто осознает совершенные военные преступления, он еще пытается продемонстрировать их, - дипломат Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный убежден, что Путин и его окружение вполне сознательно организовывали депортацию украинских детей
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Дело в том, что депортация детей является преступлением, которое подпадает под категорию преступлений против человечности. Путин и его окружение не просто понимают, что они совершили это преступление, они пытались как можно шире продемонстрировать его. Они делали это демонстративно. Осознавая это преступление, они намеренно шли на этот шаг, считая, что способны прикрыть это благими намерениями, однако, к счастью, они оставили столько следов и доказательств, что Путин и его окружение будут наказаны и привлечены к ответственности за депортацию украинских детей", - объяснил Бессмертный.
Дипломат считает, что Путин пытается искать оправдание своим действиям по депортации украинских детей
Именно поэтому и был выдан ордер на арест Путина. Все, в том числе и в Международном уголовном суде, понимают, что отозвать запрос на арест Путина невозможно и что его будут судить. Путин же сейчас пытается давать объяснения своим действиям. Как следствие будет использовать его слова пока неясно. Однако вполне понятно, что таким образом Путин пытается давить на мир информационно", - добавил он.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МУС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- А президент США Джо Байден заявил, что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- Известно, что президент России Путин должен посетить Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС. Руководство Южно-Африканской Республики знает об ордере Международного уголовного суда по аресту Путина и осознаем юридические обязательства.
- Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на такое решение МУС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
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