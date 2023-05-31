"Путин не проиграл ни одной войны": Дуда назвал поддержку Украины долгом Запада

Об этом Дуда сказал в интервью с Альмаром Латуром, издателем The Wall Street Journal, передает пресс-служба президента Польши.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение состоит в том, что Финляндия присоединилась к НАТО, хотя годами финское общество колебалось, стоит ли ему отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", - сказал Дуда.

Он напомнил, что в Украине ежедневно гибнут сотни людей, как на фронте, так и в тылу, в мирных украинских городах. При этом политик призвал международных партнеров недооценивать Россию.

"Россия – ядерное государство, у нее гигантские склады оружия. Зачем смеяться, что она выкатывает танки 1960-х годов, если каждый танк весит 50-60 тонн? Если он двинется – он раздавит, независимо от того, современный он или нет", - сказал президент Польши.

По его словам, президент РФ Путин проиграет войну, когда российскую армию откинут от международно признанных границ Украины.

"Тогда мы скажем, что они ничего не получили от этой войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции наказаны, они потеряли сотни тысяч человек", - сказал Дуда.

"Война продолжается, Россия все больше мобилизуется, российская экономика переходит в режим войны. Пожалуйста, не сомневайтесь, что они могут пропагандой убедить людей, что надо затянуть пояса, и даже если они голодны, то должны гордиться, потому что Россия велика. Сегодня наш общий долг, как сообщества Запада, частью которого является и Польша, – поддержка Украины", – добавил президент.