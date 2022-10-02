Об этом сообщает The Washington Post.

По информации источника, ФСБ предупреждала Путина о негативной реакции, но он лично предпочел обменять Медведчука на часть из героев Азовстали.

"В Украине очень много радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве очень многие с отвращением увидели, что для Путина действительно важно. ФСБ понимала последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности", - говорится в материале.

Журналисты также отметили, что посредниками в переговорах были бизнесмен Роман Абрамович и саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут увольнения украинских защитников.

29 сентября в России заговорили об экстрадиции командиров "Азова" , освобожденных из плена.

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