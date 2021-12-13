Путин не придумал схемы, как сохранить свои активы в случае отключения от системы SWIFT, - Гопко
Народный депутат VIII созыва и журналист Анна Гопко считает, что президент РФ Владимир Путин пока не придумал схемы, как сохранить свои активы в случае отключения от международной межбанковской системы SWIFT
Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
Гопко считает, что время правления Путина заканчивается, поскольку у него нет большой поддержки россиян.
“Рейтинги Путина в России достаточно низкие и ему нужны какие-либо достижения на внешнеполитической арене. Ему нужно показывать своему окружению, что он рукопожатный лидер государства и что он может влиять на геополитические процессы в мире. Я не знаю, сознательно ли Путин признал, или в порыве гнева, когда спорил с Сокуровым, что у России почти 2 тыс. конфликтов с территориальными претензиями. То есть, он подтвердил тот факт, что у РФ многие республики имеют претензии к Кремлю. И это не только шесть республик Надволжья и Якутия, уставшая быть донором Москвы, а у них нет денег даже на больницы для онкобольных”, - рассказала она.
Журналистка также отметила, что Путин прекрасно понимает, что даже внутри разных кланов и групп есть недовольство его правления, поскольку Запад может заморозить их активы и запретить учиться их детям за рубежом.
Путин пока не придумал схемы как сохранить свои активы в случае отключения от международной межбанковской системы SWIFT. Они договариваются с разными авторитарными режимами, как сохранить собственные активы, но пока ничего не придумали. Поэтому Путин сейчас пытается работать на внутренний электорат, а именно, своими военными маневрами у границ с Украиной и встречами с президентом США Джо Байденом. Ведь однажды россияне могут сказать, что Путин их уже не устраивает и происходящее в России ускоряет этот день. В российских тюрьмах пытают людей по лучшим сталинским традициям. Современная Россия - это страна страха и террора, у которой 2 тыс. территориальных претензий собственных республик”, - добавила Гопко.
- Напомним, 7 декабря Байден и Путин общались в формате видеосвязи 7 декабря. Одним из главных вопросов совместного обсуждения было усиление русского военного присутствия на границе с Украиной.
- Байден предупредил Путина об ответе в случае нападения на Украину
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США провели телефонный разговор. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил , что лидеры Украины и США помимо угрозы вторжения РФ и реформ в Украине обсудили "Северный поток-2".
- Зеленский заявил, что в ходе беседы с Байденом обсудил урегулирование войны с РФ, реформы в Украине и переговоры лидеров США и России.
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