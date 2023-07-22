Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Кстати о "курортном сезоне" в Крыму. Мы должны осознать, что освобождение Крыма превращает его в такую же территорию, как Херсонщина. В Крыму после освобождения не будет "курортного сезона", в Крыму после освобождения будет методическое уничтожение городов и сел российскими оккупантами из Черного моря, с территории самой России", - считает Портников.

Он также подчеркнул, что Украине следует уже обсуждать вопросы противовоздушной обороны с союзниками и это должно быть частью программы деоккупации, чтобы Севастополь, Симферополь, Ялта и другие крымские города не превратились в пустыню.

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"Мы и Россия получим еще определенное количество беженцев из Крыма, там будет пусто. Я думаю, что Путин не пожалеет ни одного крымского города, если он перейдет под контроль Украины. Не будет даже колебания, что все это нужно сносить", - отметил он.