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"Путин не понимает неопределенных угроз": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ, не дожидаясь вторжения в Украину

20 января, 2022 четверг
12:04
война с Россией санкции против РФ

Владимир Зеленский призвал сенаторов США срочно ввести санкции против России, ведь после вторжения в Украину они уже не будут иметь смысла

Об этом президент Украины заявил во время визита двухпартийной делегации Конгресса США в Киев на этой неделе, сообщает Axios .

Владимир Зеленский сказал сенаторам, что введение санкций против России после вторжения в Украину не имеет смысла. По его словам, настоящее сдерживание будет означать введение немедленных санкций, чтобы дать понять Владимиру Путину, что "над США нельзя шутить".

"Президент ясно дал понять: санкции против "Северного потока-2" должны быть введены сейчас. Ведь любые возможные санкции в отношении "Северного потока-2" или другие ограничения будут бесполезны", - сообщил изданию один из собеседников, приближенный к Зеленскому.

Президент подчеркнул, что санкции, введенные после дальнейшей эскалации, в лучшем случае нейтральны, а в худшем - фактически "ободряют Путина".

"Как давние соседи, украинцы лучше понимают "российский менталитет". Путин не понимает неопределенных угроз. Слова "если" нет в его словаре, а есть только "да" и "нет"", - сказал Зеленский.

Изданию также рассказали, что общий тон встречи с Зеленским был положительным и теплым, несмотря на разногласия, когда должны быть введены санкции.

Сейчас демократы и республиканцы едины в своей поддержке Украины, но среди них есть разногласия по поводу того, было бы эффективнее ввести санкции против России сейчас, чтобы продемонстрировать решительность или угрожать будущими санкциями, чтобы показать Москве высокую цену вторжения.

  • Напомним, 12 января глава Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и еще 25 демократов представили законопроект о защите суверенитета Украины-2022 , согласно которому к РФ будут применены санкции.
  • 15 января в Сенат США подали еще один законопроект о персональных санкциях против Путина в случае вторжения в Украину.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести новые санкции против РФ вплоть до начала новой возможной агрессии.
  • Президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения РФ в Украину. Он заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах и пообещал "катастрофу для РФ".


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Мир
санкции против России
санкции США
США
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