"Путин не понимает, что украинцы сделаны из железа": Посол США Бринк об атаке дронов на Киев в новогоднюю ночь
Посол США Бриджит Бринк выразила уверенность, что РФ не удастся сломить Украину с помощью террора гражданского населения
Об этом Бринк написала в twitter .
Таким образом она отреагировала на массированную атаку дронами и ракетами в ночь на 1 января, во время которой в Киеве и области было уничтожено 32 воздушных цели врага.
"Невероятно. Россия холодно и трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Путин, похоже, до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка абсолютно уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!" – написала Бринк.
- 31 декабря Бриджит Бринк заявила, что ракетные удары РФ лишь усиливают решимость США и Украины в войне против России.
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