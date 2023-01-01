Об этом Бринк написала в twitter .

Таким образом она отреагировала на массированную атаку дронами и ракетами в ночь на 1 января, во время которой в Киеве и области было уничтожено 32 воздушных цели врага.

"Невероятно. Россия холодно и трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Путин, похоже, до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка абсолютно уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!" – написала Бринк.

31 декабря Бриджит Бринк заявила, что ракетные удары РФ лишь усиливают решимость США и Украины в войне против России.

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