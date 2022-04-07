Путин не поменял намерений захватить Украину. НАТО предоставит всю необходимую помощь ВСУ, - Столтенберг
Президент РФ Владимир Путин не отказался от своего плана контроля над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после министерской встречи в Брюсселе.
"Самый легкий путь завершения этой войны, это отведение президентом Путиным всех войск и вовлечение в серьезные дипломатические усилия для поиска дипломатического решения. Но мы должны быть реалистами, и нет никаких признаков, что президент Путин поменял свою основную цель – контроль над Украиной и достижение значительных военных побед на поле боя", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что в НАТО не видят российского отступления, а только перегруппировку, изменение позиций их сил, перемещение с севера Украины на восток.
"И мы ожидаем большого сражения на Донбассе, великого российского наступления. Именно поэтому союзники сегодня отметили необходимость безотлагательно оказать дополнительную помощь Украине", - добавил генсек.
- Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулебазаявил , что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.
- Также онотметил , после встречи с главами МИД стран НАТО, что нам будет чем воевать, намекнув на новые поставки оружия в Украину.
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