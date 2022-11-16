Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Саммит G20 был не просто унижением для Путина. Путин вел себя очень по-хамски. Он не позволил себе обратиться к лидерам G20 даже в режиме онлайн. Я считаю, что главной причиной того, чего он не поехал на саммит G20, стало не состояние здоровья, не желание быть в Москве или какие-то другие причины, а обычный страх. Страх за свою жизнь. Путин очень боялся, что его просто ликвидируют на Бали", - объяснил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что отказ Путина ехать на саммит G20 стал большой ошибкой для него.

"Что касается Лаврова, то это вообще было что-то странное. Он встретился с китайским министром иностранных дел и генеральным секретарем ООН, и на этом все. Это значит меньше, чем ничего. Хочу также подчеркнуть, что решение Путина не поехать на саммит G20 еще ему припомнится. Особенно это чувствуют в российских элитах, поскольку всем становится понятно, что с Путиным никто не хочет иметь дело”, - добавил он.

15 ноября стартовал саммит стран G20 в Индонезии.

США ожидают, что группа G20 после завершения встречи в Индонезии осудит войну России против Украины и ее губительное влияние на мировую экономику.

15 ноября президент Украины призвал G20 прекратить разрушительную войну Российской Федерации и назвал условия для ее прекращения.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей Украины. Взрывы прогремели в Киеве , Львове, Ривном, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.