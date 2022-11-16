Путин не поехал на саммит G20 из-за страха, что его ликвидируют, - Климкин
Дипломат Павел Климкин убежден, что президент РФ Владимир Путин панически боится за свою жизнь и именно поэтому отказался ехать на саммит G20
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Саммит G20 был не просто унижением для Путина. Путин вел себя очень по-хамски. Он не позволил себе обратиться к лидерам G20 даже в режиме онлайн. Я считаю, что главной причиной того, чего он не поехал на саммит G20, стало не состояние здоровья, не желание быть в Москве или какие-то другие причины, а обычный страх. Страх за свою жизнь. Путин очень боялся, что его просто ликвидируют на Бали", - объяснил Климкин.
Дипломат подчеркнул, что отказ Путина ехать на саммит G20 стал большой ошибкой для него.
"Что касается Лаврова, то это вообще было что-то странное. Он встретился с китайским министром иностранных дел и генеральным секретарем ООН, и на этом все. Это значит меньше, чем ничего. Хочу также подчеркнуть, что решение Путина не поехать на саммит G20 еще ему припомнится. Особенно это чувствуют в российских элитах, поскольку всем становится понятно, что с Путиным никто не хочет иметь дело”, - добавил он.
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